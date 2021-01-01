Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) teave What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Ametlik veebisait: https://www.morphex.trade/ Ostke WBLT kohe!

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 781.28K $ 781.28K $ 781.28K Koguvaru: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K Ringlev varu: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 781.28K $ 781.28K $ 781.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Praegune hind: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Lisateave Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) hinna kohta

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBLT tokeni tokenoomikat, avastage WBLT tokeni reaalajas hinda!

WBLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WBLT võiks suunduda? Meie WBLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WBLT tokeni hinna ennustust kohe!

