Wrapped BMX Liquidity Token hind (WBLT)
-0.31%
-3.06%
-3.17%
-3.17%
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) reaalajas hind on $1.29. Viimase 24 tunni jooksul WBLT kaubeldud madalaim $ 1.28 ja kõrgeim $ 1.35 näitab aktiivset turu volatiivsust. WBLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.08 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.719217.
Lüliajalise tootluse osas on WBLT muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -3.06% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wrapped BMX Liquidity Token praegune turukapitalisatsioon on $ 781.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WBLT ringlev varu on 604.80K, mille koguvaru on 604804.095990086. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 781.05K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped BMX Liquidity Token ja USD hinnamuutus $ -0.040859242621916.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BMX Liquidity Token ja USD hinnamuutus $ +0.0049109010.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BMX Liquidity Token ja USD hinnamuutus $ +0.1367001390.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped BMX Liquidity Token ja USD hinnamuutus $ +0.1371797461582486.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.040859242621916
|-3.06%
|30 päeva
|$ +0.0049109010
|+0.38%
|60 päeva
|$ +0.1367001390
|+10.60%
|90 päeva
|$ +0.1371797461582486
|+11.90%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped BMX Liquidity Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Wrapped BMX Liquidity Token hinna ennustust kohe!
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WBLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.