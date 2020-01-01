Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped Beacon ETH (WBETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped Beacon ETH (WBETH) teave WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Ametlik veebisait: https://www.binance.com/en/wbeth Ostke WBETH kohe!

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped Beacon ETH (WBETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.28B $ 13.28B $ 13.28B Koguvaru: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Ringlev varu: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.28B $ 13.28B $ 13.28B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,142.46 $ 5,142.46 $ 5,142.46 Kõigi aegade madalaim: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Praegune hind: $ 4,489.31 $ 4,489.31 $ 4,489.31 Lisateave Wrapped Beacon ETH (WBETH) hinna kohta

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBETH tokeni tokenoomikat, avastage WBETH tokeni reaalajas hinda!

