Mis on Wrapped Beacon ETH (WBETH)

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

Üksuse Wrapped Beacon ETH (WBETH) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Beacon ETH (WBETH) kohta Kui palju on Wrapped Beacon ETH (WBETH) tänapäeval väärt? Reaalajas WBETH hind USD on 4,629.13 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WBETH/USD hind? $ 4,629.13 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WBETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped Beacon ETH turukapitalisatsioon? WBETH turukapitalisatsioon on $ 13.72B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WBETH ringlev varu? WBETH ringlev varu on 2.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WBETH (ATH) hind? WBETH saavutab ATH hinna summas 5,142.46 USD . Mis oli kõigi aegade WBETH madalaim (ATL) hind? WBETH nägi ATL hinda summas 1,501.6 USD . Milline on WBETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WBETH kauplemismaht on -- USD . Kas WBETH sel aastal kõrgemale ka suundub? WBETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WBETH hinna ennustust

