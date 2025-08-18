Mis on Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

Üksuse Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) allikas Ametlik veebisait

Wrapped AyeAyeCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped AyeAyeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped AyeAyeCoin hinna ennustust kohe!

WAAC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) tokenoomika

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kohta Kui palju on Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) tänapäeval väärt? Reaalajas WAAC hind USD on 1.67 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAAC/USD hind? $ 1.67 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped AyeAyeCoin turukapitalisatsioon? WAAC turukapitalisatsioon on $ 10.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAAC ringlev varu? WAAC ringlev varu on 6.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAAC (ATH) hind? WAAC saavutab ATH hinna summas 4.56 USD . Mis oli kõigi aegade WAAC madalaim (ATL) hind? WAAC nägi ATL hinda summas 0.138809 USD . Milline on WAAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAAC kauplemismaht on -- USD . Kas WAAC sel aastal kõrgemale ka suundub? WAAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAAC hinna ennustust

