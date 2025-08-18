Rohkem infot WAVAX

Wrapped AVAX hind (WAVAX)

1 WAVAX/USD reaalajas hind:

$23.84
-2.40%1D
-2.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana.
USD
Wrapped AVAX (WAVAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:57:24 (UTC+8)

Wrapped AVAX (WAVAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 23.81
$ 23.81$ 23.81
24 h madal
$ 25.56
$ 25.56$ 25.56
24 h kõrge

$ 23.81
$ 23.81$ 23.81

$ 25.56
$ 25.56$ 25.56

$ 2,000.68
$ 2,000.68$ 2,000.68

$ 7.91
$ 7.91$ 7.91

-3.21%

-2.11%

-1.49%

-1.49%

Wrapped AVAX (WAVAX) reaalajas hind on $23.85. Viimase 24 tunni jooksul WAVAX kaubeldud madalaim $ 23.81 ja kõrgeim $ 25.56 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAVAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,000.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.91.

Lüliajalise tootluse osas on WAVAX muutunud -3.21% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -1.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped AVAX (WAVAX) – turuteave

$ 363.85M
$ 363.85M$ 363.85M

--
----

$ 363.47M
$ 363.47M$ 363.47M

15.28M
15.28M 15.28M

15,264,152.79519031
15,264,152.79519031 15,264,152.79519031

Wrapped AVAX praegune turukapitalisatsioon on $ 363.85M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAVAX ringlev varu on 15.28M, mille koguvaru on 15264152.79519031. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 363.47M.

Wrapped AVAX (WAVAX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped AVAX ja USD hinnamuutus $ -0.51548302708413.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped AVAX ja USD hinnamuutus $ +0.4194523350.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped AVAX ja USD hinnamuutus $ +7.6698284850.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped AVAX ja USD hinnamuutus $ +1.443116727924073.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.51548302708413-2.11%
30 päeva$ +0.4194523350+1.76%
60 päeva$ +7.6698284850+32.16%
90 päeva$ +1.443116727924073+6.44%

Mis on Wrapped AVAX (WAVAX)

Üksuse Wrapped AVAX (WAVAX) allikas

Ametlik veebisait

Wrapped AVAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped AVAX (WAVAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped AVAX (WAVAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped AVAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped AVAX hinna ennustust kohe!

WAVAX kohalike valuutade suhtes

Wrapped AVAX (WAVAX) tokenoomika

Wrapped AVAX (WAVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped AVAX (WAVAX) kohta

Kui palju on Wrapped AVAX (WAVAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAVAX hind USD on 23.85 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAVAX/USD hind?
Praegune hind WAVAX/USD on $ 23.85. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped AVAX turukapitalisatsioon?
WAVAX turukapitalisatsioon on $ 363.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAVAX ringlev varu?
WAVAX ringlev varu on 15.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAVAX (ATH) hind?
WAVAX saavutab ATH hinna summas 2,000.68 USD.
Mis oli kõigi aegade WAVAX madalaim (ATL) hind?
WAVAX nägi ATL hinda summas 7.91 USD.
Milline on WAVAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAVAX kauplemismaht on -- USD.
Kas WAVAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAVAX hinna ennustust.
