Mis on Wrapped AVAX (WAVAX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped AVAX (WAVAX) allikas Ametlik veebisait

Wrapped AVAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped AVAX (WAVAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped AVAX (WAVAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped AVAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped AVAX hinna ennustust kohe!

WAVAX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped AVAX (WAVAX) tokenoomika

Wrapped AVAX (WAVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped AVAX (WAVAX) kohta Kui palju on Wrapped AVAX (WAVAX) tänapäeval väärt? Reaalajas WAVAX hind USD on 23.85 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAVAX/USD hind? $ 23.85 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAVAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped AVAX turukapitalisatsioon? WAVAX turukapitalisatsioon on $ 363.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAVAX ringlev varu? WAVAX ringlev varu on 15.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAVAX (ATH) hind? WAVAX saavutab ATH hinna summas 2,000.68 USD . Mis oli kõigi aegade WAVAX madalaim (ATL) hind? WAVAX nägi ATL hinda summas 7.91 USD . Milline on WAVAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAVAX kauplemismaht on -- USD . Kas WAVAX sel aastal kõrgemale ka suundub? WAVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAVAX hinna ennustust

Wrapped AVAX (WAVAX) Olulised valdkonna uudised