Mis on Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped Ampleforth (WAMPL) allikas Ametlik veebisait

Wrapped Ampleforth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped Ampleforth (WAMPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped Ampleforth (WAMPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped Ampleforth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped Ampleforth hinna ennustust kohe!

WAMPL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenoomika

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAMPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped Ampleforth (WAMPL) kohta Kui palju on Wrapped Ampleforth (WAMPL) tänapäeval väärt? Reaalajas WAMPL hind USD on 2.86 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAMPL/USD hind? $ 2.86 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAMPL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wrapped Ampleforth turukapitalisatsioon? WAMPL turukapitalisatsioon on $ 3.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAMPL ringlev varu? WAMPL ringlev varu on 1.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAMPL (ATH) hind? WAMPL saavutab ATH hinna summas 54.43 USD . Mis oli kõigi aegade WAMPL madalaim (ATL) hind? WAMPL nägi ATL hinda summas 2.01 USD . Milline on WAMPL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAMPL kauplemismaht on -- USD . Kas WAMPL sel aastal kõrgemale ka suundub? WAMPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAMPL hinna ennustust

Wrapped Ampleforth (WAMPL) Olulised valdkonna uudised