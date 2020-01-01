Wrapped AGC (WAGC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped AGC (WAGC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped AGC (WAGC) teave Welcome to AI owned by you, the user. Built on blockchain technology, Devolved AI embodies trust, transparency, and community governance. Vote, earn rewards, and own a stake in the future of AI—all powered by Argocoin. What Drives Devolved AI? We are more than just a platform; we are a movement aimed at redefining the relationship between AI and humanity. By using a decentralized approach, we ensure that our AI ecosystem is transparent, secure, and most importantly, governed by you. Our mission is to create an AI that is powered by the people, for the people, ensuring shared prosperity and ethical development. Be a part of this revolutionary journey. Empowering Community, Democratizing AI We stand at the forefront of a revolution. Devolved AI is not merely a tech entity; it is a beacon for a future where Artificial Intelligence is democratically powered by a diverse, global community. Our mission is to dismantle the centralization of AI technology, ensuring it serves the many instead of the few. With our innovative Proof of Value (PoV) protocol, we encourage and reward each member's contributions, creating a thriving ecosystem where every voice can be heard, and every effort is acknowledged. Our platform is a testament to the philosophy that everyone should have a stake in the AI that shapes our world. Ametlik veebisait: https://devolvedai.com Ostke WAGC kohe!

Wrapped AGC (WAGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped AGC (WAGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00699417 $ 0.00699417 $ 0.00699417 Praegune hind: $ 0.01836156 $ 0.01836156 $ 0.01836156 Lisateave Wrapped AGC (WAGC) hinna kohta

Wrapped AGC (WAGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped AGC (WAGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAGC tokeni tokenoomikat, avastage WAGC tokeni reaalajas hinda!

WAGC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAGC võiks suunduda? Meie WAGC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAGC tokeni hinna ennustust kohe!

