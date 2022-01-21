Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wrapped A7A5 (WA7A5) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wrapped A7A5 (WA7A5) teave wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. Ametlik veebisait: https://a7a5.io/ Valge raamat: https://docs.a7a5.io/ Ostke WA7A5 kohe!

Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wrapped A7A5 (WA7A5) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Koguvaru: $ 342.05M $ 342.05M $ 342.05M Ringlev varu: $ 342.05M $ 342.05M $ 342.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01311115 $ 0.01311115 $ 0.01311115 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01092143 $ 0.01092143 $ 0.01092143 Praegune hind: $ 0.01103315 $ 0.01103315 $ 0.01103315 Lisateave Wrapped A7A5 (WA7A5) hinna kohta

Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WA7A5 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WA7A5 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WA7A5 tokeni tokenoomikat, avastage WA7A5 tokeni reaalajas hinda!

