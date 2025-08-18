Wrapped A7A5 hind (WA7A5)
Wrapped A7A5 (WA7A5) reaalajas hind on $0.01102793. Viimase 24 tunni jooksul WA7A5 kaubeldud madalaim $ 0.01099531 ja kõrgeim $ 0.01103684 näitab aktiivset turu volatiivsust. WA7A5kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01311115 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01092143.
Lüliajalise tootluse osas on WA7A5 muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wrapped A7A5 praegune turukapitalisatsioon on $ 3.77M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WA7A5 ringlev varu on 342.09M, mille koguvaru on 342094762.214077. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.77M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped A7A5 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped A7A5 ja USD hinnamuutus $ -0.0017139652.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped A7A5 ja USD hinnamuutus $ -0.0015656638.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped A7A5 ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.06%
|30 päeva
|$ -0.0017139652
|-15.54%
|60 päeva
|$ -0.0015656638
|-14.19%
|90 päeva
|$ 0
|--
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.