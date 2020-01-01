WOWO (WOWO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WOWO (WOWO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WOWO (WOWO) teave WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI! Ametlik veebisait: https://wowoproject.com/ Ostke WOWO kohe!

WOWO (WOWO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WOWO (WOWO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.39K $ 97.39K $ 97.39K Koguvaru: $ 949.02M $ 949.02M $ 949.02M Ringlev varu: $ 741.09M $ 741.09M $ 741.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 124.71K $ 124.71K $ 124.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00206658 $ 0.00206658 $ 0.00206658 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013257 $ 0.00013257 $ 0.00013257 Lisateave WOWO (WOWO) hinna kohta

WOWO (WOWO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WOWO (WOWO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOWO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOWO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOWO tokeni tokenoomikat, avastage WOWO tokeni reaalajas hinda!

WOWO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOWO võiks suunduda? Meie WOWO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOWO tokeni hinna ennustust kohe!

