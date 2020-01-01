Wownero (WOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wownero (WOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wownero (WOW) teave Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet. Ametlik veebisait: http://wownero.org/ Ostke WOW kohe!

Wownero (WOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wownero (WOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Koguvaru: $ 95.33M $ 95.33M $ 95.33M Ringlev varu: $ 95.31M $ 95.31M $ 95.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00110858 $ 0.00110858 $ 0.00110858 Praegune hind: $ 0.02378919 $ 0.02378919 $ 0.02378919 Lisateave Wownero (WOW) hinna kohta

Wownero (WOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wownero (WOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOW tokeni tokenoomikat, avastage WOW tokeni reaalajas hinda!

WOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOW võiks suunduda? Meie WOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOW tokeni hinna ennustust kohe!

