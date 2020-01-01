Worms Among Us (WORMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Worms Among Us (WORMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Worms Among Us (WORMS) teave WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Ametlik veebisait: http://wormsamongus.com Ostke WORMS kohe!

Worms Among Us (WORMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Worms Among Us (WORMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Koguvaru: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M Ringlev varu: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Worms Among Us (WORMS) hinna kohta

Worms Among Us (WORMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Worms Among Us (WORMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WORMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WORMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WORMS tokeni tokenoomikat, avastage WORMS tokeni reaalajas hinda!

WORMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WORMS võiks suunduda? Meie WORMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WORMS tokeni hinna ennustust kohe!

