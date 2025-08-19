Mis on Worms Among Us (WORMS)

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

Worms Among Us (WORMS) tokenoomika

Worms Among Us (WORMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WORMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Worms Among Us (WORMS) kohta Kui palju on Worms Among Us (WORMS) tänapäeval väärt? Reaalajas WORMS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WORMS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WORMS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Worms Among Us turukapitalisatsioon? WORMS turukapitalisatsioon on $ 14.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WORMS ringlev varu? WORMS ringlev varu on 985.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WORMS (ATH) hind? WORMS saavutab ATH hinna summas 0.00109254 USD . Mis oli kõigi aegade WORMS madalaim (ATL) hind? WORMS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WORMS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WORMS kauplemismaht on -- USD . Kas WORMS sel aastal kõrgemale ka suundub? WORMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WORMS hinna ennustust

