WorldCoin (WDC) teave Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Ametlik veebisait: http://www.worldcoin.global/ Ostke WDC kohe!

WorldCoin (WDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WorldCoin (WDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Koguvaru: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Ringlev varu: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Praegune hind: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 Lisateave WorldCoin (WDC) hinna kohta

WorldCoin (WDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WorldCoin (WDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WDC tokeni tokenoomikat, avastage WDC tokeni reaalajas hinda!

WDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WDC võiks suunduda? Meie WDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WDC tokeni hinna ennustust kohe!

