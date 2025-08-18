Rohkem infot WDC

WorldCoin hind (WDC)

1 WDC/USD reaalajas hind:

$0.0026008
0.00%1D
WorldCoin (WDC) reaalajas hinnagraafik
WorldCoin (WDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.03189473
$ 0.00179937
0.00%

0.00%

WorldCoin (WDC) reaalajas hind on $0.0026008. Viimase 24 tunni jooksul WDC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03189473 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00179937.

Lüliajalise tootluse osas on WDC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WorldCoin (WDC) – turuteave

$ 365.36K
--
$ 365.36K
140.48M
140,480,247.0
WorldCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 365.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WDC ringlev varu on 140.48M, mille koguvaru on 140480247.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 365.36K.

WorldCoin (WDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WorldCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WorldCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0011548987.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WorldCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0001005175.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WorldCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0002006766843372017.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0011548987+44.41%
60 päeva$ -0.0001005175-3.86%
90 päeva$ -0.0002006766843372017-7.16%

Mis on WorldCoin (WDC)

Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse WorldCoin (WDC) allikas

WorldCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on WorldCoin (WDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WorldCoin (WDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WorldCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WorldCoin hinna ennustust kohe!

WDC kohalike valuutade suhtes

WorldCoin (WDC) tokenoomika

WorldCoin (WDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WorldCoin (WDC) kohta

Kui palju on WorldCoin (WDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas WDC hind USD on 0.0026008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WDC/USD hind?
Praegune hind WDC/USD on $ 0.0026008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WorldCoin turukapitalisatsioon?
WDC turukapitalisatsioon on $ 365.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WDC ringlev varu?
WDC ringlev varu on 140.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WDC (ATH) hind?
WDC saavutab ATH hinna summas 0.03189473 USD.
Mis oli kõigi aegade WDC madalaim (ATL) hind?
WDC nägi ATL hinda summas 0.00179937 USD.
Milline on WDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WDC kauplemismaht on -- USD.
Kas WDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
WDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WDC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.