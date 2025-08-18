Mis on WorldCoin (WDC)

Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WorldCoin (WDC) allikas Ametlik veebisait

WorldCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on WorldCoin (WDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WorldCoin (WDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WorldCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WorldCoin hinna ennustust kohe!

WDC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

WorldCoin (WDC) tokenoomika

WorldCoin (WDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WorldCoin (WDC) kohta Kui palju on WorldCoin (WDC) tänapäeval väärt? Reaalajas WDC hind USD on 0.0026008 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WDC/USD hind? $ 0.0026008 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WorldCoin turukapitalisatsioon? WDC turukapitalisatsioon on $ 365.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WDC ringlev varu? WDC ringlev varu on 140.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WDC (ATH) hind? WDC saavutab ATH hinna summas 0.03189473 USD . Mis oli kõigi aegade WDC madalaim (ATL) hind? WDC nägi ATL hinda summas 0.00179937 USD . Milline on WDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WDC kauplemismaht on -- USD . Kas WDC sel aastal kõrgemale ka suundub? WDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WDC hinna ennustust

WorldCoin (WDC) Olulised valdkonna uudised