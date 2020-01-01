World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi World Friendship Cash (WFCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

World Friendship Cash (WFCA) teave WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Ametlik veebisait: https://wfca.io/ Valge raamat: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004 Ostke WFCA kohe!

World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage World Friendship Cash (WFCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.34M $ 15.34M $ 15.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 403.76M $ 403.76M $ 403.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.00M $ 38.00M $ 38.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 Praegune hind: $ 0.03790381 $ 0.03790381 $ 0.03790381 Lisateave World Friendship Cash (WFCA) hinna kohta

World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WFCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WFCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WFCA tokeni tokenoomikat, avastage WFCA tokeni reaalajas hinda!

