Mis on World Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse World Friendship Cash (WFCA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

World Friendship Cash hinna ennustus (USD)

Kui palju on World Friendship Cash (WFCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie World Friendship Cash (WFCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida World Friendship Cash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake World Friendship Cash hinna ennustust kohe!

WFCA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika

World Friendship Cash (WFCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WFCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse World Friendship Cash (WFCA) kohta Kui palju on World Friendship Cash (WFCA) tänapäeval väärt? Reaalajas WFCA hind USD on 0.04411877 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WFCA/USD hind? $ 0.04411877 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WFCA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on World Friendship Cash turukapitalisatsioon? WFCA turukapitalisatsioon on $ 17.79M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WFCA ringlev varu? WFCA ringlev varu on 403.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WFCA (ATH) hind? WFCA saavutab ATH hinna summas 2.37 USD . Mis oli kõigi aegade WFCA madalaim (ATL) hind? WFCA nägi ATL hinda summas 0.00139981 USD . Milline on WFCA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WFCA kauplemismaht on -- USD . Kas WFCA sel aastal kõrgemale ka suundub? WFCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WFCA hinna ennustust

World Friendship Cash (WFCA) Olulised valdkonna uudised