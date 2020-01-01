Woolly Mouse (WOOLLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Woolly Mouse (WOOLLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Woolly Mouse (WOOLLY) teave This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Ostke WOOLLY kohe!

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Woolly Mouse (WOOLLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.78K $ 23.78K $ 23.78K Koguvaru: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Ringlev varu: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.78K $ 23.78K $ 23.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003208 $ 0.003208 $ 0.003208 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Woolly Mouse (WOOLLY) hinna kohta

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Woolly Mouse (WOOLLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOOLLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOOLLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOOLLY tokeni tokenoomikat, avastage WOOLLY tokeni reaalajas hinda!

WOOLLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOOLLY võiks suunduda? Meie WOOLLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOOLLY tokeni hinna ennustust kohe!

