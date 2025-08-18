Mis on Woolly Mouse (WOOLLY)

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

Woolly Mouse hinna ennustus (USD)

WOOLLY kohalike valuutade suhtes

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Woolly Mouse (WOOLLY) kohta Kui palju on Woolly Mouse (WOOLLY) tänapäeval väärt? Reaalajas WOOLLY hind USD on 0.0000233 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOOLLY/USD hind? $ 0.0000233 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOOLLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Woolly Mouse turukapitalisatsioon? WOOLLY turukapitalisatsioon on $ 23.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOOLLY ringlev varu? WOOLLY ringlev varu on 998.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOLLY (ATH) hind? WOOLLY saavutab ATH hinna summas 0.003208 USD . Mis oli kõigi aegade WOOLLY madalaim (ATL) hind? WOOLLY nägi ATL hinda summas 0.00001761 USD . Milline on WOOLLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOOLLY kauplemismaht on -- USD . Kas WOOLLY sel aastal kõrgemale ka suundub? WOOLLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOLLY hinna ennustust

