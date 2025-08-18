Rohkem infot WOOLLY

Woolly Mouse (WOOLLY) reaalajas hind on $0.0000233. Viimase 24 tunni jooksul WOOLLY kaubeldud madalaim $ 0.00002297 ja kõrgeim $ 0.00002497 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOOLLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001761.

Lüliajalise tootluse osas on WOOLLY muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -5.57% 24 tunni vältel +14.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Woolly Mouse praegune turukapitalisatsioon on $ 23.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOOLLY ringlev varu on 998.76M, mille koguvaru on 998764899.179543. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.27K.

Woolly Mouse (WOOLLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Woolly Mouse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Woolly Mouse ja USD hinnamuutus $ -0.0000011369.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Woolly Mouse ja USD hinnamuutus $ +0.0000013503.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Woolly Mouse ja USD hinnamuutus $ -0.000014045322768278775.

Täna$ 0-5.57%
30 päeva$ -0.0000011369-4.87%
60 päeva$ +0.0000013503+5.80%
90 päeva$ -0.000014045322768278775-37.60%

Mis on Woolly Mouse (WOOLLY)

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Woolly Mouse (WOOLLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOOLLY hind USD on 0.0000233 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOOLLY/USD hind?
Praegune hind WOOLLY/USD on $ 0.0000233. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Woolly Mouse turukapitalisatsioon?
WOOLLY turukapitalisatsioon on $ 23.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOOLLY ringlev varu?
WOOLLY ringlev varu on 998.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOLLY (ATH) hind?
WOOLLY saavutab ATH hinna summas 0.003208 USD.
Mis oli kõigi aegade WOOLLY madalaim (ATL) hind?
WOOLLY nägi ATL hinda summas 0.00001761 USD.
Milline on WOOLLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOOLLY kauplemismaht on -- USD.
Kas WOOLLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOOLLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOLLY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.