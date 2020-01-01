WOOHOO (WOOHOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WOOHOO (WOOHOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WOOHOO (WOOHOO) teave WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Ametlik veebisait: https://woohoo.love Valge raamat: https://docs.woohoo.love/ Ostke WOOHOO kohe!

WOOHOO (WOOHOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WOOHOO (WOOHOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.49 $ 98.49 $ 98.49 Koguvaru: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Ringlev varu: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.56K $ 2.56K $ 2.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.840831 $ 0.840831 $ 0.840831 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WOOHOO (WOOHOO) hinna kohta

WOOHOO (WOOHOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WOOHOO (WOOHOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOOHOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOOHOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOOHOO tokeni tokenoomikat, avastage WOOHOO tokeni reaalajas hinda!

WOOHOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOOHOO võiks suunduda? Meie WOOHOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOOHOO tokeni hinna ennustust kohe!

