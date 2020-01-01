Woofi the genius dog (WOOFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Woofi the genius dog (WOOFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Woofi the genius dog (WOOFI) teave We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Ametlik veebisait: https://www.wooficoin.com/ Ostke WOOFI kohe!

Woofi the genius dog (WOOFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Woofi the genius dog (WOOFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 743.61K $ 743.61K $ 743.61K Koguvaru: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Ringlev varu: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 743.61K $ 743.61K $ 743.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00075857 $ 0.00075857 $ 0.00075857 Lisateave Woofi the genius dog (WOOFI) hinna kohta

Woofi the genius dog (WOOFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Woofi the genius dog (WOOFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOOFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOOFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOOFI tokeni tokenoomikat, avastage WOOFI tokeni reaalajas hinda!

WOOFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOOFI võiks suunduda? Meie WOOFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOOFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!