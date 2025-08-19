Mis on woofer (WOOFER)

woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.

woofer hinna ennustus (USD)

Kui palju on woofer (WOOFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie woofer (WOOFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

woofer (WOOFER) tokenoomika

woofer (WOOFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse woofer (WOOFER) kohta Kui palju on woofer (WOOFER) tänapäeval väärt? Reaalajas WOOFER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOOFER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOOFER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on woofer turukapitalisatsioon? WOOFER turukapitalisatsioon on $ 18.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOOFER ringlev varu? WOOFER ringlev varu on 4.28B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOFER (ATH) hind? WOOFER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WOOFER madalaim (ATL) hind? WOOFER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WOOFER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOOFER kauplemismaht on -- USD . Kas WOOFER sel aastal kõrgemale ka suundub? WOOFER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOFER hinna ennustust

