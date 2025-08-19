Rohkem infot WOOFER

woofer logo

woofer hind (WOOFER)

Loendis mitteolevad

1 WOOFER/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
woofer (WOOFER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 00:00:56 (UTC+8)

woofer (WOOFER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.96%

+1.96%

woofer (WOOFER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WOOFER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WOOFERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WOOFER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

woofer (WOOFER) – turuteave

$ 18.28K
$ 18.28K$ 18.28K

--
----

$ 18.28K
$ 18.28K$ 18.28K

4.28B
4.28B 4.28B

4,283,316,680.7
4,283,316,680.7 4,283,316,680.7

woofer praegune turukapitalisatsioon on $ 18.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WOOFER ringlev varu on 4.28B, mille koguvaru on 4283316680.7. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.28K.

woofer (WOOFER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse woofer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse woofer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse woofer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse woofer ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+4.58%
60 päeva$ 0+17.41%
90 päeva$ 0--

Mis on woofer (WOOFER)

woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse woofer (WOOFER) allikas

Ametlik veebisait

woofer hinna ennustus (USD)

Kui palju on woofer (WOOFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie woofer (WOOFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida woofer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake woofer hinna ennustust kohe!

WOOFER kohalike valuutade suhtes

woofer (WOOFER) tokenoomika

woofer (WOOFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOOFER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse woofer (WOOFER) kohta

Kui palju on woofer (WOOFER) tänapäeval väärt?
Reaalajas WOOFER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WOOFER/USD hind?
Praegune hind WOOFER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on woofer turukapitalisatsioon?
WOOFER turukapitalisatsioon on $ 18.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WOOFER ringlev varu?
WOOFER ringlev varu on 4.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOOFER (ATH) hind?
WOOFER saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WOOFER madalaim (ATL) hind?
WOOFER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WOOFER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WOOFER kauplemismaht on -- USD.
Kas WOOFER sel aastal kõrgemale ka suundub?
WOOFER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOOFER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 00:00:56 (UTC+8)

