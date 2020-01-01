Wonder Sites (WONDER) tokenoomika
Wonder Sites (WONDER) teave
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
Wonder Sites (WONDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Wonder Sites (WONDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Wonder Sites (WONDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Wonder Sites (WONDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WONDER tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WONDER tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WONDER tokeni tokenoomikat, avastage WONDER tokeni reaalajas hinda!
WONDER – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu WONDER võiks suunduda? Meie WONDER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.