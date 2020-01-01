Wonder Sites (WONDER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wonder Sites (WONDER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wonder Sites (WONDER) teave $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.

Wonder Sites (WONDER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wonder Sites (WONDER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 187.30K $ 187.30K $ 187.30K Koguvaru: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Ringlev varu: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 187.30K $ 187.30K $ 187.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00016038 $ 0.00016038 $ 0.00016038 Praegune hind: $ 0.00019584 $ 0.00019584 $ 0.00019584 Lisateave Wonder Sites (WONDER) hinna kohta

Wonder Sites (WONDER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wonder Sites (WONDER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WONDER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WONDER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WONDER tokeni tokenoomikat, avastage WONDER tokeni reaalajas hinda!

