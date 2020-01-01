Wombat (WOMBAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wombat (WOMBAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wombat (WOMBAT) teave Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds. Ametlik veebisait: https://www.wombat.app/

Wombat (WOMBAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wombat (WOMBAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 254.01K $ 254.01K $ 254.01K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 792.61K $ 792.61K $ 792.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0160622 $ 0.0160622 $ 0.0160622 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wombat (WOMBAT) hinna kohta

Wombat (WOMBAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wombat (WOMBAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOMBAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOMBAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOMBAT tokeni tokenoomikat, avastage WOMBAT tokeni reaalajas hinda!

WOMBAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOMBAT võiks suunduda? Meie WOMBAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

