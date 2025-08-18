Mis on Wombat (WOMBAT)

Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wombat (WOMBAT) allikas Ametlik veebisait

Wombat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wombat (WOMBAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wombat (WOMBAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wombat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wombat hinna ennustust kohe!

WOMBAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wombat (WOMBAT) tokenoomika

Wombat (WOMBAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WOMBAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wombat (WOMBAT) kohta Kui palju on Wombat (WOMBAT) tänapäeval väärt? Reaalajas WOMBAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WOMBAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WOMBAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wombat turukapitalisatsioon? WOMBAT turukapitalisatsioon on $ 226.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WOMBAT ringlev varu? WOMBAT ringlev varu on 3.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WOMBAT (ATH) hind? WOMBAT saavutab ATH hinna summas 0.0160622 USD . Mis oli kõigi aegade WOMBAT madalaim (ATL) hind? WOMBAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WOMBAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WOMBAT kauplemismaht on -- USD . Kas WOMBAT sel aastal kõrgemale ka suundub? WOMBAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WOMBAT hinna ennustust

Wombat (WOMBAT) Olulised valdkonna uudised