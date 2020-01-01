Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Woman Yelling At Cat (WYAC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Woman Yelling At Cat (WYAC) teave The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong. Ametlik veebisait: https://wyac.world/ Ostke WYAC kohe!

Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Woman Yelling At Cat (WYAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Koguvaru: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M Ringlev varu: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.057973 $ 0.057973 $ 0.057973 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00151438 $ 0.00151438 $ 0.00151438 Lisateave Woman Yelling At Cat (WYAC) hinna kohta

Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Woman Yelling At Cat (WYAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WYAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WYAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WYAC tokeni tokenoomikat, avastage WYAC tokeni reaalajas hinda!

WYAC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WYAC võiks suunduda? Meie WYAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WYAC tokeni hinna ennustust kohe!

