Wolt (WOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wolt (WOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wolt (WOLT) teave WOLT Dog, memecoin Gagaverse team. Introducing the newest memecoin powered by the unstoppable spirit of a heroic dog! Meet WOLT — bold, fearless, and ready to shake up the crypto world. Combining the charm of memes with the power of decentralized finance, WOLT is not just a coin, but a movement. Memecoin - Dog $WOLT @woltcoineth Gaga's team $GAGA (GAGAVERSE) @gagacoin_eth @rinocoineth $RINO and more soon! Ametlik veebisait: https://wolt.my Ostke WOLT kohe!

Wolt (WOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wolt (WOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wolt (WOLT) hinna kohta

Wolt (WOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wolt (WOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOLT tokeni tokenoomikat, avastage WOLT tokeni reaalajas hinda!

WOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOLT võiks suunduda? Meie WOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOLT tokeni hinna ennustust kohe!

