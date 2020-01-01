Wolf Skull (SKULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wolf Skull (SKULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wolf Skull (SKULL) teave Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize. Ametlik veebisait: https://wolfskull.us/ Ostke SKULL kohe!

Wolf Skull (SKULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wolf Skull (SKULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.52K $ 39.52K $ 39.52K Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.52K $ 39.52K $ 39.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wolf Skull (SKULL) hinna kohta

Wolf Skull (SKULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wolf Skull (SKULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKULL tokeni tokenoomikat, avastage SKULL tokeni reaalajas hinda!

SKULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKULL võiks suunduda? Meie SKULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKULL tokeni hinna ennustust kohe!

