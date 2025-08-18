Wolf of Wall Street hind ($WOLF)
+0.17%
-8.45%
-1.69%
-1.69%
Wolf of Wall Street ($WOLF) reaalajas hind on $0.00219826. Viimase 24 tunni jooksul $WOLF kaubeldud madalaim $ 0.00219311 ja kõrgeim $ 0.00240153 näitab aktiivset turu volatiivsust. $WOLFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01819523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $WOLF muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -8.45% 24 tunni vältel -1.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wolf of Wall Street praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $WOLF ringlev varu on 873.42M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.00020307103431282.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.0000051720.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ +0.0002377448.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.0000009913113063437.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00020307103431282
|-8.45%
|30 päeva
|$ -0.0000051720
|-0.23%
|60 päeva
|$ +0.0002377448
|+10.82%
|90 päeva
|$ -0.0000009913113063437
|-0.04%
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
