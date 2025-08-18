Rohkem infot $WOLF

Wolf of Wall Street logo

Wolf of Wall Street hind ($WOLF)

Loendis mitteolevad

1 $WOLF/USD reaalajas hind:

$0.00219826
-8.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Wolf of Wall Street ($WOLF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:15:20 (UTC+8)

Wolf of Wall Street ($WOLF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00219311
24 h madal
$ 0.00240153
24 h kõrge

$ 0.00219311
$ 0.00240153
$ 0.01819523
$ 0
+0.17%

-8.45%

-1.69%

-1.69%

Wolf of Wall Street ($WOLF) reaalajas hind on $0.00219826. Viimase 24 tunni jooksul $WOLF kaubeldud madalaim $ 0.00219311 ja kõrgeim $ 0.00240153 näitab aktiivset turu volatiivsust. $WOLFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01819523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $WOLF muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -8.45% 24 tunni vältel -1.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wolf of Wall Street ($WOLF) – turuteave

$ 1.92M
--
$ 2.20M
873.42M
1,000,000,000.0
Wolf of Wall Street praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $WOLF ringlev varu on 873.42M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.20M.

Wolf of Wall Street ($WOLF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.00020307103431282.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.0000051720.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ +0.0002377448.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wolf of Wall Street ja USD hinnamuutus $ -0.0000009913113063437.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020307103431282-8.45%
30 päeva$ -0.0000051720-0.23%
60 päeva$ +0.0002377448+10.82%
90 päeva$ -0.0000009913113063437-0.04%

Mis on Wolf of Wall Street ($WOLF)

$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wolf of Wall Street ($WOLF) allikas

Ametlik veebisait

Wolf of Wall Street hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wolf of Wall Street ($WOLF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wolf of Wall Street ($WOLF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wolf of Wall Street nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wolf of Wall Street hinna ennustust kohe!

$WOLF kohalike valuutade suhtes

Wolf of Wall Street ($WOLF) tokenoomika

Wolf of Wall Street ($WOLF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $WOLF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wolf of Wall Street ($WOLF) kohta

Kui palju on Wolf of Wall Street ($WOLF) tänapäeval väärt?
Reaalajas $WOLF hind USD on 0.00219826 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $WOLF/USD hind?
Praegune hind $WOLF/USD on $ 0.00219826. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wolf of Wall Street turukapitalisatsioon?
$WOLF turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $WOLF ringlev varu?
$WOLF ringlev varu on 873.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $WOLF (ATH) hind?
$WOLF saavutab ATH hinna summas 0.01819523 USD.
Mis oli kõigi aegade $WOLF madalaim (ATL) hind?
$WOLF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $WOLF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $WOLF kauplemismaht on -- USD.
Kas $WOLF sel aastal kõrgemale ka suundub?
$WOLF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $WOLF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.