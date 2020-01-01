Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wolf of Dumb Street (WODS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wolf of Dumb Street (WODS) teave Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Ametlik veebisait: https://wods.fun Ostke WODS kohe!

Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wolf of Dumb Street (WODS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.98K $ 25.98K $ 25.98K Koguvaru: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Ringlev varu: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.98K $ 25.98K $ 25.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wolf of Dumb Street (WODS) hinna kohta

Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WODS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WODS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WODS tokeni tokenoomikat, avastage WODS tokeni reaalajas hinda!

WODS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WODS võiks suunduda? Meie WODS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WODS tokeni hinna ennustust kohe!

