Mis on Wolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

Kui palju on Wolf of Dumb Street (WODS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wolf of Dumb Street (WODS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wolf of Dumb Street nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika

Wolf of Dumb Street (WODS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WODS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wolf of Dumb Street (WODS) kohta Kui palju on Wolf of Dumb Street (WODS) tänapäeval väärt? Reaalajas WODS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WODS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WODS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wolf of Dumb Street turukapitalisatsioon? WODS turukapitalisatsioon on $ 25.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WODS ringlev varu? WODS ringlev varu on 957.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WODS (ATH) hind? WODS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WODS madalaim (ATL) hind? WODS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WODS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WODS kauplemismaht on -- USD . Kas WODS sel aastal kõrgemale ka suundub? WODS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WODS hinna ennustust

Wolf of Dumb Street (WODS) Olulised valdkonna uudised