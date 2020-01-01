Woke Chain (GOWOKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Woke Chain (GOWOKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Woke Chain (GOWOKE) teave Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Ametlik veebisait: https://wokechain.fun/ Ostke GOWOKE kohe!

Woke Chain (GOWOKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Woke Chain (GOWOKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 83.12K $ 83.12K $ 83.12K Koguvaru: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Ringlev varu: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.12K $ 83.12K $ 83.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001014 $ 0.0001014 $ 0.0001014 Lisateave Woke Chain (GOWOKE) hinna kohta

Woke Chain (GOWOKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Woke Chain (GOWOKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOWOKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOWOKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOWOKE tokeni tokenoomikat, avastage GOWOKE tokeni reaalajas hinda!

GOWOKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOWOKE võiks suunduda? Meie GOWOKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOWOKE tokeni hinna ennustust kohe!

