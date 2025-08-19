Mis on WIZZIE (WIZZIE)

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WIZZIE (WIZZIE) kohta Kui palju on WIZZIE (WIZZIE) tänapäeval väärt? Reaalajas WIZZIE hind USD on 0.0000124 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIZZIE/USD hind? $ 0.0000124 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIZZIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WIZZIE turukapitalisatsioon? WIZZIE turukapitalisatsioon on $ 12.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIZZIE ringlev varu? WIZZIE ringlev varu on 998.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIZZIE (ATH) hind? WIZZIE saavutab ATH hinna summas 0.0014336 USD . Mis oli kõigi aegade WIZZIE madalaim (ATL) hind? WIZZIE nägi ATL hinda summas 0.00000862 USD . Milline on WIZZIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIZZIE kauplemismaht on -- USD . Kas WIZZIE sel aastal kõrgemale ka suundub? WIZZIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIZZIE hinna ennustust

