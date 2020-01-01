Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wizarre Scroll (SCRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wizarre Scroll (SCRL) teave Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem. Ametlik veebisait: https://wizarre.io Ostke SCRL kohe!

Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wizarre Scroll (SCRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.61K $ 16.61K $ 16.61K Koguvaru: $ 8.38B $ 8.38B $ 8.38B Ringlev varu: $ 4.52B $ 4.52B $ 4.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.80K $ 30.80K $ 30.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00200883 $ 0.00200883 $ 0.00200883 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wizarre Scroll (SCRL) hinna kohta

Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCRL tokeni tokenoomikat, avastage SCRL tokeni reaalajas hinda!

SCRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCRL võiks suunduda? Meie SCRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCRL tokeni hinna ennustust kohe!

