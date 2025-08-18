Mis on Wizarre Scroll (SCRL)

Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem.

Üksuse Wizarre Scroll (SCRL) allikas Ametlik veebisait

Wizarre Scroll hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wizarre Scroll (SCRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wizarre Scroll (SCRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wizarre Scroll nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wizarre Scroll hinna ennustust kohe!

SCRL kohalike valuutade suhtes

Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika

Wizarre Scroll (SCRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wizarre Scroll (SCRL) kohta Kui palju on Wizarre Scroll (SCRL) tänapäeval väärt? Reaalajas SCRL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCRL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCRL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wizarre Scroll turukapitalisatsioon? SCRL turukapitalisatsioon on $ 16.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCRL ringlev varu? SCRL ringlev varu on 4.52B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRL (ATH) hind? SCRL saavutab ATH hinna summas 0.00200883 USD . Mis oli kõigi aegade SCRL madalaim (ATL) hind? SCRL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SCRL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCRL kauplemismaht on -- USD . Kas SCRL sel aastal kõrgemale ka suundub? SCRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCRL hinna ennustust

