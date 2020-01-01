Wistaverse (WISTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wistaverse (WISTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wistaverse (WISTA) teave Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. Ametlik veebisait: https://www.wistaverse.com/ Valge raamat: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf Ostke WISTA kohe!

Wistaverse (WISTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wistaverse (WISTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.56K $ 32.56K $ 32.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00077525 $ 0.00077525 $ 0.00077525 Lisateave Wistaverse (WISTA) hinna kohta

Wistaverse (WISTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wistaverse (WISTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WISTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WISTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WISTA tokeni tokenoomikat, avastage WISTA tokeni reaalajas hinda!

WISTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WISTA võiks suunduda? Meie WISTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WISTA tokeni hinna ennustust kohe!

