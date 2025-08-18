Rohkem infot WISTA

Wistaverse hind (WISTA)

1 WISTA/USD reaalajas hind:

$0.00077525
$0.00077525$0.00077525
0.00%1D
Wistaverse (WISTA) reaalajas hinnagraafik
Wistaverse (WISTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091306
$ 0.091306$ 0.091306

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.77%

-0.77%

Wistaverse (WISTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WISTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091306 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WISTA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul.

Wistaverse (WISTA) – turuteave

$ 28.79K
$ 28.79K$ 28.79K

--
----

$ 32.56K
$ 32.56K$ 32.56K

37.13M
37.13M 37.13M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

Wistaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 28.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WISTA ringlev varu on 37.13M, mille koguvaru on 42000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56K.

Wistaverse (WISTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.90%
60 päeva$ 0-61.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Wistaverse (WISTA)

Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Wistaverse (WISTA) allikas

Ametlik veebisait

Wistaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wistaverse (WISTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wistaverse (WISTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wistaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wistaverse hinna ennustust kohe!

WISTA kohalike valuutade suhtes

Wistaverse (WISTA) tokenoomika

Wistaverse (WISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wistaverse (WISTA) kohta

Kui palju on Wistaverse (WISTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas WISTA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WISTA/USD hind?
Praegune hind WISTA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wistaverse turukapitalisatsioon?
WISTA turukapitalisatsioon on $ 28.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WISTA ringlev varu?
WISTA ringlev varu on 37.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WISTA (ATH) hind?
WISTA saavutab ATH hinna summas 0.091306 USD.
Mis oli kõigi aegade WISTA madalaim (ATL) hind?
WISTA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WISTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WISTA kauplemismaht on -- USD.
Kas WISTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
WISTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WISTA hinna ennustust.
