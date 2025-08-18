Wistaverse hind (WISTA)
Wistaverse (WISTA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WISTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091306 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WISTA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wistaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 28.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WISTA ringlev varu on 37.13M, mille koguvaru on 42000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wistaverse ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-3.90%
|60 päeva
|$ 0
|-61.60%
|90 päeva
|$ 0
|--
Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.
Wistaverse (WISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
