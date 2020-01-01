Wise (WISE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wise (WISE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wise (WISE) teave Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond). Ametlik veebisait: https://wisetoken.net Ostke WISE kohe!

Wise (WISE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wise (WISE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.03M Koguvaru: $ 543.21M Ringlev varu: $ 37.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.96738 Kõigi aegade madalaim: $ 0.078411 Praegune hind: $ 0.244557

Wise (WISE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wise (WISE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WISE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WISE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WISE tokeni tokenoomikat, avastage WISE tokeni reaalajas hinda!

WISE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WISE võiks suunduda? Meie WISE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WISE tokeni hinna ennustust kohe!

