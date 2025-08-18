Rohkem infot WISE

WISE Hinnainfo

WISE Ametlik veebisait

WISE Tokenoomika

WISE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wise logo

Wise hind (WISE)

Loendis mitteolevad

1 WISE/USD reaalajas hind:

$0.252855
$0.252855$0.252855
-2.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wise (WISE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:07:03 (UTC+8)

Wise (WISE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.250049
$ 0.250049$ 0.250049
24 h madal
$ 0.265812
$ 0.265812$ 0.265812
24 h kõrge

$ 0.250049
$ 0.250049$ 0.250049

$ 0.265812
$ 0.265812$ 0.265812

$ 0.96738
$ 0.96738$ 0.96738

$ 0.078411
$ 0.078411$ 0.078411

+0.32%

-2.74%

+5.16%

+5.16%

Wise (WISE) reaalajas hind on $0.252514. Viimase 24 tunni jooksul WISE kaubeldud madalaim $ 0.250049 ja kõrgeim $ 0.265812 näitab aktiivset turu volatiivsust. WISEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.96738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.078411.

Lüliajalise tootluse osas on WISE muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel +5.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wise (WISE) – turuteave

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

--
----

$ 137.25M
$ 137.25M$ 137.25M

37.11M
37.11M 37.11M

543,206,289.0
543,206,289.0 543,206,289.0

Wise praegune turukapitalisatsioon on $ 9.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WISE ringlev varu on 37.11M, mille koguvaru on 543206289.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.25M.

Wise (WISE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wise ja USD hinnamuutus $ -0.0071310320105666.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wise ja USD hinnamuutus $ +0.0658140116.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wise ja USD hinnamuutus $ +0.2024397415.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wise ja USD hinnamuutus $ +0.10902058720176903.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0071310320105666-2.74%
30 päeva$ +0.0658140116+26.06%
60 päeva$ +0.2024397415+80.17%
90 päeva$ +0.10902058720176903+75.98%

Mis on Wise (WISE)

Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wise (WISE) allikas

Ametlik veebisait

Wise hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wise (WISE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wise (WISE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wise nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wise hinna ennustust kohe!

WISE kohalike valuutade suhtes

Wise (WISE) tokenoomika

Wise (WISE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WISE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wise (WISE) kohta

Kui palju on Wise (WISE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WISE hind USD on 0.252514 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WISE/USD hind?
Praegune hind WISE/USD on $ 0.252514. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wise turukapitalisatsioon?
WISE turukapitalisatsioon on $ 9.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WISE ringlev varu?
WISE ringlev varu on 37.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WISE (ATH) hind?
WISE saavutab ATH hinna summas 0.96738 USD.
Mis oli kõigi aegade WISE madalaim (ATL) hind?
WISE nägi ATL hinda summas 0.078411 USD.
Milline on WISE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WISE kauplemismaht on -- USD.
Kas WISE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WISE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WISE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:07:03 (UTC+8)

Wise (WISE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.