Rohkem infot WINTER

WINTER Hinnainfo

WINTER Ametlik veebisait

WINTER Tokenoomika

WINTER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Winter logo

Winter hind (WINTER)

Loendis mitteolevad

1 WINTER/USD reaalajas hind:

$0.00520384
$0.00520384$0.00520384
+4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Winter (WINTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:48:48 (UTC+8)

Winter (WINTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00481726
$ 0.00481726$ 0.00481726
24 h madal
$ 0.00527624
$ 0.00527624$ 0.00527624
24 h kõrge

$ 0.00481726
$ 0.00481726$ 0.00481726

$ 0.00527624
$ 0.00527624$ 0.00527624

$ 0.04658886
$ 0.04658886$ 0.04658886

$ 0.00191203
$ 0.00191203$ 0.00191203

+1.38%

+4.88%

+16.25%

+16.25%

Winter (WINTER) reaalajas hind on $0.00520384. Viimase 24 tunni jooksul WINTER kaubeldud madalaim $ 0.00481726 ja kõrgeim $ 0.00527624 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04658886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00191203.

Lüliajalise tootluse osas on WINTER muutunud +1.38% viimase tunni jooksul, +4.88% 24 tunni vältel +16.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Winter (WINTER) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 124.44K
$ 124.44K$ 124.44K

0.00
0.00 0.00

23,913,172.5
23,913,172.5 23,913,172.5

Winter praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WINTER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 23913172.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.44K.

Winter (WINTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Winter ja USD hinnamuutus $ +0.00024191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Winter ja USD hinnamuutus $ +0.0006850230.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Winter ja USD hinnamuutus $ +0.0022261043.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Winter ja USD hinnamuutus $ +0.001196963370266697.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00024191+4.88%
30 päeva$ +0.0006850230+13.16%
60 päeva$ +0.0022261043+42.78%
90 päeva$ +0.001196963370266697+29.87%

Mis on Winter (WINTER)

The four Seasonal Tokens, Spring, Summer, Autumn and Winter, have been designed so that their prices will slowly oscillate around one another, providing investors with the opportunity to trade the more expensive tokens for the cheaper ones. This allows investors to continually increase the total number of tokens in their investment. The investment can grow in value even if the average price of the tokens doesn't change, because the number of tokens in the investment keeps growing. The tokens have been designed to separate the gambling and investing aspects of cryptocurrency trading. The changes in the relative prices are predictable, and so the opportunity to profit doesn't depend on speculation. Investors who trade tokens for more tokens don't risk a loss, measured in tokens, and they don't inflict a loss on other traders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Winter (WINTER) allikas

Ametlik veebisait

Winter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Winter (WINTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Winter (WINTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Winter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Winter hinna ennustust kohe!

WINTER kohalike valuutade suhtes

Winter (WINTER) tokenoomika

Winter (WINTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Winter (WINTER) kohta

Kui palju on Winter (WINTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas WINTER hind USD on 0.00520384 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WINTER/USD hind?
Praegune hind WINTER/USD on $ 0.00520384. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Winter turukapitalisatsioon?
WINTER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WINTER ringlev varu?
WINTER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINTER (ATH) hind?
WINTER saavutab ATH hinna summas 0.04658886 USD.
Mis oli kõigi aegade WINTER madalaim (ATL) hind?
WINTER nägi ATL hinda summas 0.00191203 USD.
Milline on WINTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WINTER kauplemismaht on -- USD.
Kas WINTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
WINTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINTER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:48:48 (UTC+8)

Winter (WINTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.