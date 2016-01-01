winston spider monkey (WINSTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi winston spider monkey (WINSTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

winston spider monkey (WINSTON) teave We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! ​ ​​Be sure to check them out and join us in supporting! Ametlik veebisait: https://winstonspidermonkey.com Ostke WINSTON kohe!

winston spider monkey (WINSTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage winston spider monkey (WINSTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Koguvaru: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Ringlev varu: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave winston spider monkey (WINSTON) hinna kohta

winston spider monkey (WINSTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud winston spider monkey (WINSTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WINSTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WINSTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WINSTON tokeni tokenoomikat, avastage WINSTON tokeni reaalajas hinda!

WINSTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WINSTON võiks suunduda? Meie WINSTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WINSTON tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!