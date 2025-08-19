winston spider monkey hind (WINSTON)
-1.74%
-1.74%
winston spider monkey (WINSTON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WINSTON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINSTONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WINSTON muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
winston spider monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 10.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WINSTON ringlev varu on 999.37M, mille koguvaru on 999365752.261426. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.22K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse winston spider monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse winston spider monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse winston spider monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse winston spider monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+7.71%
|60 päeva
|$ 0
|+9.16%
|90 päeva
|$ 0
|--
We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! Be sure to check them out and join us in supporting!
