Winnie the Poodle logo

Winnie the Poodle hind (WINNIE)

Loendis mitteolevad

1 WINNIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Winnie the Poodle (WINNIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:40:50 (UTC+8)

Winnie the Poodle (WINNIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01291401
$ 0.01291401$ 0.01291401

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.21%

+4.21%

Winnie the Poodle (WINNIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WINNIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINNIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01291401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WINNIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Winnie the Poodle (WINNIE) – turuteave

$ 39.46K
$ 39.46K$ 39.46K

--
----

$ 39.46K
$ 39.46K$ 39.46K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,489.426668
999,997,489.426668 999,997,489.426668

Winnie the Poodle praegune turukapitalisatsioon on $ 39.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WINNIE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997489.426668. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.46K.

Winnie the Poodle (WINNIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Winnie the Poodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Winnie the Poodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Winnie the Poodle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Winnie the Poodle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+5.26%
60 päeva$ 0+24.05%
90 päeva$ 0--

Mis on Winnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Winnie the Poodle (WINNIE) allikas

Ametlik veebisait

Winnie the Poodle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Winnie the Poodle (WINNIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Winnie the Poodle (WINNIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Winnie the Poodle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Winnie the Poodle hinna ennustust kohe!

WINNIE kohalike valuutade suhtes

Winnie the Poodle (WINNIE) tokenoomika

Winnie the Poodle (WINNIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINNIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Winnie the Poodle (WINNIE) kohta

Kui palju on Winnie the Poodle (WINNIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WINNIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WINNIE/USD hind?
Praegune hind WINNIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Winnie the Poodle turukapitalisatsioon?
WINNIE turukapitalisatsioon on $ 39.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WINNIE ringlev varu?
WINNIE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINNIE (ATH) hind?
WINNIE saavutab ATH hinna summas 0.01291401 USD.
Mis oli kõigi aegade WINNIE madalaim (ATL) hind?
WINNIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WINNIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WINNIE kauplemismaht on -- USD.
Kas WINNIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WINNIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINNIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.