Mis on Winnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Winnie the Poodle (WINNIE) allikas Ametlik veebisait

Winnie the Poodle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Winnie the Poodle (WINNIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Winnie the Poodle (WINNIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Winnie the Poodle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Winnie the Poodle hinna ennustust kohe!

WINNIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Winnie the Poodle (WINNIE) tokenoomika

Winnie the Poodle (WINNIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINNIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Winnie the Poodle (WINNIE) kohta Kui palju on Winnie the Poodle (WINNIE) tänapäeval väärt? Reaalajas WINNIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WINNIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WINNIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Winnie the Poodle turukapitalisatsioon? WINNIE turukapitalisatsioon on $ 39.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WINNIE ringlev varu? WINNIE ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINNIE (ATH) hind? WINNIE saavutab ATH hinna summas 0.01291401 USD . Mis oli kõigi aegade WINNIE madalaim (ATL) hind? WINNIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WINNIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WINNIE kauplemismaht on -- USD . Kas WINNIE sel aastal kõrgemale ka suundub? WINNIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINNIE hinna ennustust

Winnie the Poodle (WINNIE) Olulised valdkonna uudised