WINK (WINK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WINK (WINK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WINK (WINK) teave WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Ametlik veebisait: https://wink.finance/ Valge raamat: https://docs.wink.finance/ Ostke WINK kohe!

WINK (WINK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WINK (WINK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 360.65M $ 360.65M $ 360.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.15M $ 30.15M $ 30.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03520674 $ 0.03520674 $ 0.03520674 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01212275 $ 0.01212275 $ 0.01212275 Praegune hind: $ 0.03015583 $ 0.03015583 $ 0.03015583 Lisateave WINK (WINK) hinna kohta

WINK (WINK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WINK (WINK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WINK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WINK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WINK tokeni tokenoomikat, avastage WINK tokeni reaalajas hinda!

WINK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WINK võiks suunduda? Meie WINK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WINK tokeni hinna ennustust kohe!

