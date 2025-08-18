Mis on WINK (WINK)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

Üksuse WINK (WINK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

WINK hinna ennustus (USD)

Kui palju on WINK (WINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WINK (WINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WINK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WINK kohalike valuutade suhtes

WINK (WINK) tokenoomika

WINK (WINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WINK (WINK) kohta Kui palju on WINK (WINK) tänapäeval väärt? Reaalajas WINK hind USD on 0.02983756 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WINK/USD hind? $ 0.02983756 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WINK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WINK turukapitalisatsioon? WINK turukapitalisatsioon on $ 10.68M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WINK ringlev varu? WINK ringlev varu on 359.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WINK (ATH) hind? WINK saavutab ATH hinna summas 0.03520674 USD . Mis oli kõigi aegade WINK madalaim (ATL) hind? WINK nägi ATL hinda summas 0.01212275 USD . Milline on WINK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WINK kauplemismaht on -- USD . Kas WINK sel aastal kõrgemale ka suundub? WINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WINK hinna ennustust

