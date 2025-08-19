Mis on Wimpo (WIMPO)

Heyy, I'm WIMPO. The most friendliest Zombie on SOLANA. I am a Day Trader, I don't have friends and I hate seeing innocent people getting rug-pulled on meme coins. I'm an experienced trader, so I'm here to give you new trading tips, Buy or Sell Trading Quizzes and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wimpo (WIMPO) allikas Ametlik veebisait

Wimpo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wimpo (WIMPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wimpo (WIMPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wimpo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wimpo hinna ennustust kohe!

WIMPO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wimpo (WIMPO) tokenoomika

Wimpo (WIMPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIMPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wimpo (WIMPO) kohta Kui palju on Wimpo (WIMPO) tänapäeval väärt? Reaalajas WIMPO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIMPO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIMPO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wimpo turukapitalisatsioon? WIMPO turukapitalisatsioon on $ 8.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIMPO ringlev varu? WIMPO ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIMPO (ATH) hind? WIMPO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WIMPO madalaim (ATL) hind? WIMPO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WIMPO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIMPO kauplemismaht on -- USD . Kas WIMPO sel aastal kõrgemale ka suundub? WIMPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIMPO hinna ennustust

Wimpo (WIMPO) Olulised valdkonna uudised