Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wild Goat Coin (WGC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Wild Goat Coin (WGC) teave Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Ametlik veebisait: https://www.wildgoatcoin.com/ Ostke WGC kohe!

Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wild Goat Coin (WGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 382.43K $ 382.43K $ 382.43K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 382.43K $ 382.43K $ 382.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Wild Goat Coin (WGC) hinna kohta

Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WGC tokeni tokenoomikat, avastage WGC tokeni reaalajas hinda!

