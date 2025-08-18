Mis on Wild Goat Coin (WGC)

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika

Wild Goat Coin (WGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wild Goat Coin (WGC) kohta Kui palju on Wild Goat Coin (WGC) tänapäeval väärt? Reaalajas WGC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WGC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WGC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wild Goat Coin turukapitalisatsioon? WGC turukapitalisatsioon on $ 374.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WGC ringlev varu? WGC ringlev varu on 5.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WGC (ATH) hind? WGC saavutab ATH hinna summas 0.00135352 USD . Mis oli kõigi aegade WGC madalaim (ATL) hind? WGC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WGC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WGC kauplemismaht on -- USD . Kas WGC sel aastal kõrgemale ka suundub? WGC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WGC hinna ennustust

