Wild Forest Token (WF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wild Forest Token (WF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wild Forest Token (WF) teave Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress. Ametlik veebisait: https://playwildforest.io/ Valge raamat: https://wildforest.gitbook.io/whitepaper Ostke WF kohe!

Wild Forest Token (WF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wild Forest Token (WF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 672.73K $ 672.73K $ 672.73K Koguvaru: $ 995.00M $ 995.00M $ 995.00M Ringlev varu: $ 50.77M $ 50.77M $ 50.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.18M $ 13.18M $ 13.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.079021 $ 0.079021 $ 0.079021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00217244 $ 0.00217244 $ 0.00217244 Praegune hind: $ 0.0132285 $ 0.0132285 $ 0.0132285 Lisateave Wild Forest Token (WF) hinna kohta

Wild Forest Token (WF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wild Forest Token (WF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WF tokeni tokenoomikat, avastage WF tokeni reaalajas hinda!

WF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WF võiks suunduda? Meie WF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WF tokeni hinna ennustust kohe!

